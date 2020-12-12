Губернатор поручил решить проблемы реконструкции парка в Шахтах

Глава области узнал о ходе работ и поговорил с местными жителями. Он заявил, что сейчас завершена прокладка коммуникаций.
Голубеву рассказали, что необходимо еще 170 миллионов рублей для обустройства фонтанов, велодорожек, игровых зон. Он потребовал от администрации города контролировать эту ситуацию.
«Рассмотрим вопрос о перечислении денег. Надо ставить точку в этом вопросе. Для развития этой территории есть все условия», — прокомментировал глава региона.
Контракт на проведение работ заключили два года назад. Однако из-за вины подрядчика парк все еще закрыт.