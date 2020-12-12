Логвиненко заявил, что застройщик не согласовывал новый ЖК у рощи СКА в Ростове

По его словам, в администрацию Ростова никто с этим проектом не приходил. Между тем, на сайте строительной компании уже начались продажи квартир в будущем жилом комплексе в границах улицы Тибетская и Измайловского переулка рядом с рощей СКА.
Напомним, что компания «Югспецстрой» объявила о строительстве девяти многоквартирных домов высотой до 20 этажей на территории разорившегося завода «Электроаппарат» в Ростове.
В общественной организации «Городской патруль» подчеркнули, что если жилой комплекс построят, район Северный окажется просто отрезанным от города из-за заторов на проспекте Нагибина.