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Логвиненко заявил, что застройщик не согласовывал новый ЖК у рощи СКА в Ростове

12 декабря 2020, 07:55
Роща СКА сейчас
Строительная компания не направляла документы на строительство жилого комплекса «Новый горизонт» рядом с рощей СКА, заявил в ходе встречи со СМИ сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По его словам, в администрацию Ростова никто с этим проектом не приходил. Между тем, на сайте строительной компании уже начались продажи квартир в будущем жилом комплексе в границах улицы Тибетская и Измайловского переулка рядом с рощей СКА.

В общественной организации «Городской патруль» подчеркнули, что если жилой комплекс построят, район Северный окажется просто отрезанным от города из-за заторов на проспекте Нагибина.

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