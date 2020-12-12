На коньках пришлось выходить на прогулку в субботу жителям Ростова

Из-за ледяного дождя, обрушившегося на город утром в субботу, тротуары и дороги Ростова покрылись слоем льда.
«В Ростове сильнейший гололёд, будьте осторожны! По городу множество аварий, пробки», — сказано в сообщении.
Кроме того, ростовчане сообщают о людях, которые неудачно упали на скользком тротуаре, а один из жителей города поделился видео, на котором он катается на коньках по дорожкам во дворе частного дома.
При этом улучшения погоды не ожидается, во второй половине дня в Ростове ожидается мокрый снег с ветром до 15 метров в секунду.