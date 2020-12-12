Популяция ядовитых змей выросла в Ростовской области из-за изменения климата

Posted 12 декабря 2020, 15:37
Published 12 декабря 2020, 15:37
Modified 1 октября, 13:33
Updated 1 октября, 13:33
В целом жизни и здоровью жителей региона могут угрожать четыре вида гадюк, которые нередко заползают в дома.
Всего на территории региона можно встретить десять видов змей, но их популяция увеличивается все больше с каждым годом. При этом большая часть пресмыкающихся, обитающих, в Ростовской области области безобидны — это ужи и полозы.
Ранее сообщалось, что жителям Ростовской области угрожает нашествие опасных пауков из вида «черной вдовы».