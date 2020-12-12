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Posted 12 декабря 2020, 15:37

Published 12 декабря 2020, 15:37

Modified 1 октября, 13:33

Updated 1 октября, 13:33

Популяция ядовитых змей выросла в Ростовской области из-за изменения климата

12 декабря 2020, 15:37
Из-за изменения климата в Ростовской области стали быстрее размножаться виды ядовитых змей, пишет «АиФ» со ссылкой на специалистов Южного научного центра Российской академии наук.

В целом жизни и здоровью жителей региона могут угрожать четыре вида гадюк, которые нередко заползают в дома.

Всего на территории региона можно встретить десять видов змей, но их популяция увеличивается все больше с каждым годом. При этом большая часть пресмыкающихся, обитающих, в Ростовской области области безобидны — это ужи и полозы.

Ранее сообщалось, что жителям Ростовской области угрожает нашествие опасных пауков из вида «черной вдовы».

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