Три ростовские новости субботы, от которых мороз по коже

Первый и единственный
В Ростовской области выявили первый случай кори. До этого в 2020 году опасную инфекцию в регионе не выявляли.
По мнению санитарных врачей, львиная доля заражений корью приходится на людей без прививок, около 90% случав заболевания. При этом инфекция очень заразна и при встрече не привитого человека с источником инфекции возникает большая вероятность развития заболевания.
Вынужденное домоседство
Власти Ростова-на-Дону обратились с просьбой к жителям города не покидать дома без необходимости из-за ледяного дождя и сильного гололеда.
При этом коммунальные службы города и региона были переведены на круглосуточный режим работы. На дорогах и тротуарах проводится антигололедная обработка реагентами.
Из-за погодных условий на Северном обходе Ростова-на-Дону образовалась огромная пробка и на трассе Ростов-Азов произошло массовое ДТП с участием девяти авто.
Тайна Дона
Из документа следует, что местами содержание нефтепродуктов в реке превышено в восемь раз, меди — в 11, железа — в 7,5, фосфатов — в 4, нитритного азота — в пять раз.
При этом на загрязнение Дона влияет впадающий в него Северский Донец, который протекает на территории Донбасса. В пробах реки Северский Донец содержится находят азот и фенол, медь и железо, а в нижнем течении содержание нефтепродуктов превышает допустимое в несколько раз.
Однако ситуация с загрязнением реки Темерник в Ростове оказалась еще более сложной. В пробах из реки на килограмм воды приходится 10 граммов нефтепродуктов.
Кроме Дона в число самых загрязненных рек попали Колыма, Урал, Северная Двина, Терек, Енисей, Днепр, Волга, Амур и Обь.