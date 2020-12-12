Три ростовские новости субботы, от которых мороз по коже

При этом на загрязнение Дона влияет впадающий в него Северский Донец, который протекает на территории Донбасса. В пробах реки Северский Донец содержится находят азот и фенол, медь и железо, а в нижнем течении содержание нефтепродуктов превышает допустимое в несколько раз.