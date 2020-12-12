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Троллейбусы снова начнут ходить по маршруту № 14 в Ростове

12 декабря 2020, 05:23
Фото: rostovgortrans.ru
В Ростове-на-Дону планируется восстановить закрытый четыре года назад троллейбусный маршрут № 14, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Троллейбусы начнут курсировать от остановки «Центральный рынок» до площади Второй Пятилетки. На линию планируется вывести шесть троллейбусов, оборудованных приспособлениями для перевозки маломобильных пассажиров.

Известно, что троллейбусный маршрут до Каменки приостановили 1999 году. В 2011 году его восстановили и вывели на линию пять машин, но со временем подвижной состав на маршруте сократили до одного троллейбуса, а в марте 2016 года обслуживание маршрута полностью прекратилось.

Ранее ростовчане обратились с просьбой к властям города вернуть на линии общественного транспорта большие автобусы.

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