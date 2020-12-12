Троллейбусы снова начнут ходить по маршруту № 14 в Ростове

Известно, что троллейбусный маршрут до Каменки приостановили 1999 году. В 2011 году его восстановили и вывели на линию пять машин, но со временем подвижной состав на маршруте сократили до одного троллейбуса, а в марте 2016 года обслуживание маршрута полностью прекратилось.