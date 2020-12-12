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Вице-премьер Хуснуллин сообщил о выросших вдвое зарплатах строителей в Ростове

12 декабря 2020, 06:54
Фото: pixabay.com
Побывавший в Ростове-на-Дону вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строители в Ростове-на-Дону получают 90 тысяч рублей, а строительные компании испытывают кадровый голод, об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Так, вице-премьер отметил, что из-за отъезда мигрантов в строительной отрасли возник кадровый голод. При этом стоимость рабочих выросла вдвое. Но даже на большие зарплаты строительные компании не могут найти сотрудников.

Хуснуллин напомнил, что в начале декабря посетил Ростов-на-Дону, где пообщался с одним из местных застройщиков. «Крупный застройщик, много строит, он говорит, в начале года 50 тысяч рублей зарплату платил, сейчас под 90 тысяч собрать не могу людей», — рассказал вице-премьер.

Ранее стало известно, что Правительство РФ вдвое снизило квоты на трудовых мигрантов в Ростовской области, в 2021 году регион сможет принять только 1 тысячу иностранных граждан.

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