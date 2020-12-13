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Два землетрясения произошли в Чечне 13 декабря

13 декабря 2020, 14:42
Фото: pixabay.com
В Чечне 13 декабря зафиксировали сразу два землетрясения, сообщили «Новые известия».

Первые толчки магнитудой 5,6 балла зафиксировали в ночь на воскресенье в 00.30 мск. Хотя толчки длились всего несколько секунд, в домах Грозного двигалась мебель и раскачивались люстры.

Вторые толчки магнитудой в 4,1 балла произошли в 14.40 13 декабря, оба раза эпицентр землетрясения находился в Урус-Мартановском районе.

«Информации о каких-либо разрушениях в результате инцидента в региональное ГУ МЧС не поступало», — пишет издание.

Ранее на Камчатке за двадцать четыре часа зафиксировали шесть землетрясений магнитудой до пяти баллов.

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#Новости#Происшествия
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