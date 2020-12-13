Два землетрясения произошли в Чечне 13 декабря

Первые толчки магнитудой 5,6 балла зафиксировали в ночь на воскресенье в 00.30 мск. Хотя толчки длились всего несколько секунд, в домах Грозного двигалась мебель и раскачивались люстры.
Вторые толчки магнитудой в 4,1 балла произошли в 14.40 13 декабря, оба раза эпицентр землетрясения находился в Урус-Мартановском районе.
«Информации о каких-либо разрушениях в результате инцидента в региональное ГУ МЧС не поступало», — пишет издание.
Ранее на Камчатке за двадцать четыре часа зафиксировали шесть землетрясений магнитудой до пяти баллов.