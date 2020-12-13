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На заправке в Ростове в 40-литровый бак «залили» 50 литров топлива

13 декабря 2020, 13:15
Фото: vk.com/etorostovnadonu
На 10 литров больше топлива, чем вмещается в бак ее автомобиля, оплатила жительница Ростова-на-Дону на одной из городских заправок, сообщила женщина в соцсети.

Ростовчанка заправляла пустой бак до полного на станции «Прогресс» по адресу Обсерваторная, 7А. Сразу женщину насторожило то, что ее заправляли пистолетом с отвернутым от клиента экраном, а когда принесли чек, удивилась еще больше.

«Оказалось, что мне заправили 51 литр в мой 42-литровый бак! Сказала заправщику, что это невозможно, но он начал рассказывать, что я сама не знаю, какой у меня бак, и все нормально», — рассказала возмущенная ростовчанка.

В итоге ей пришлось показывать документы с характеристиками автомобиля и вызывать мужа, чтобы вернуть деньги.

Ранее жительница Таганрога перевела телефонному мошеннику 1,6 млн рублей.

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