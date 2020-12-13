На заправке в Ростове в 40-литровый бак «залили» 50 литров топлива

Ростовчанка заправляла пустой бак до полного на станции «Прогресс» по адресу Обсерваторная, 7А. Сразу женщину насторожило то, что ее заправляли пистолетом с отвернутым от клиента экраном, а когда принесли чек, удивилась еще больше.
«Оказалось, что мне заправили 51 литр в мой 42-литровый бак! Сказала заправщику, что это невозможно, но он начал рассказывать, что я сама не знаю, какой у меня бак, и все нормально», — рассказала возмущенная ростовчанка.
В итоге ей пришлось показывать документы с характеристиками автомобиля и вызывать мужа, чтобы вернуть деньги.