Рекламную тумбу снес таксист возле консерватории в Ростове

Инцидент произошел днем 13 декабря возле ростовской консерватории. «В центре Ростова автомобиль такси выехал на тротуар и снес рекламную тумбу», — сказано в сообщении.
Реакция пользователей на произошедшее была разной, одни жалели таксиста, другие подозревали, что он находился в состоянии наркотического опьянения. «Они почти не спят нормально, в основном урывками», — написал один из комментаторов. «Врезался в состоянии измененного сознания», — возразил другой.
Предположение, что водитель был под наркотиками, вполне может быть верным. Ранее в ходе проверки в Ростове за четыре дня выявили 12 водителей такси в состоянии наркотического опьянения.