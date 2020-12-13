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Рекламную тумбу снес таксист возле консерватории в Ростове

13 декабря 2020, 11:47
Фото: vk.com/rostovnadonu
На Большой Садовой в Ростове-на-Дону автомобиль такси врезался в рекламную тумбу, сообщили очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел днем 13 декабря возле ростовской консерватории. «В центре Ростова автомобиль такси выехал на тротуар и снес рекламную тумбу», — сказано в сообщении.

Реакция пользователей на произошедшее была разной, одни жалели таксиста, другие подозревали, что он находился в состоянии наркотического опьянения. «Они почти не спят нормально, в основном урывками», — написал один из комментаторов. «Врезался в состоянии измененного сознания», — возразил другой.

Предположение, что водитель был под наркотиками, вполне может быть верным. Ранее в ходе проверки в Ростове за четыре дня выявили 12 водителей такси в состоянии наркотического опьянения.

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#Новости#Происшествия
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