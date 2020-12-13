Рекламную тумбу снес таксист возле консерватории в Ростове

Реакция пользователей на произошедшее была разной, одни жалели таксиста, другие подозревали, что он находился в состоянии наркотического опьянения. «Они почти не спят нормально, в основном урывками», — написал один из комментаторов. «Врезался в состоянии измененного сознания», — возразил другой.