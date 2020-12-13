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Сделать 31 декабря выходным решили уже 27 российских регионов

13 декабря 2020, 14:58
Фото: pixabay.com
Нерабочим днем объявили 31 декабря власти 27 регионов России, сообщили "Новые известия".

По решению властей жители таких регионов будут работать вместо кануна Нового года 19 или 26 декабря.

Уже точно 31 декабря будет выходным днем для жителей Белгородской, Костромской, Владимирской, Орловской, Курской, Томской, Волгоградской, Мурманской, Вологодской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Ярославской, Архангельской и Рязанской областей, Татарстана, Чувашии, Тувы, Бурятии, Ямала, Камчатского и Ставропольского краев, Крыма, Сахалина, Карелии, Севастополя и Мордовии.

При этом однозначно рабочим 31 декабря будет в Башкирии, Красноярском крае, а также Ленинградской, Псковской, Калининградской областях.

Ранее сделать выходным 31 декабря попросил депутат гордумы Ростова.

#Новости#Общество
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