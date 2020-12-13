Сделать 31 декабря выходным решили уже 27 российских регионов

Уже точно 31 декабря будет выходным днем для жителей Белгородской, Костромской, Владимирской, Орловской, Курской, Томской, Волгоградской, Мурманской, Вологодской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Ярославской, Архангельской и Рязанской областей, Татарстана, Чувашии, Тувы, Бурятии, Ямала, Камчатского и Ставропольского краев, Крыма, Сахалина, Карелии, Севастополя и Мордовии.