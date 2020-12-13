Сделать 31 декабря выходным решили уже 27 российских регионов

По решению властей жители таких регионов будут работать вместо кануна Нового года 19 или 26 декабря.
Уже точно 31 декабря будет выходным днем для жителей Белгородской, Костромской, Владимирской, Орловской, Курской, Томской, Волгоградской, Мурманской, Вологодской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Ярославской, Архангельской и Рязанской областей, Татарстана, Чувашии, Тувы, Бурятии, Ямала, Камчатского и Ставропольского краев, Крыма, Сахалина, Карелии, Севастополя и Мордовии.
При этом однозначно рабочим 31 декабря будет в Башкирии, Красноярском крае, а также Ленинградской, Псковской, Калининградской областях.