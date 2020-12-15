rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря 2020, 07:30

Published 15 декабря 2020, 07:30

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Движение перекрыли на Красноармейской в Ростове

Движение перекрыли на Красноармейской в Ростове

15 декабря 2020, 07:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону из-за строительных работ периодически будут перекрывать проезд по улице Красноармейской, сообщили в городской администрации.

Ограничения ввели со вторника, полностью их снимут 1 июня 2021 года. В створе Красноармейской, 157в/83 идет строительство здания.

Водителям запретят проезд на время заезда спецтехники на территорию стройплощадки. Кроме того, движение закрыли на улице Варфоломеева от Соколова до Чехова.

С 20 декабря сделают одностороннее движение по переулку Крыловскому. Речь идет об участке от улицы Седова до Социалистической.

Материалы по теме
Из-за матча с ЦСКА в Ростове в часы пик перекроют движение на Левом берегуОдносторонним станет движение в Крыловском переулке в РостовеДвижение закрыли на Петровской в Таганроге
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика