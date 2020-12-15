Движение перекрыли на Красноармейской в Ростове

Posted 15 декабря 2020, 07:30
Published 15 декабря 2020, 07:30
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Ограничения ввели со вторника, полностью их снимут 1 июня 2021 года. В створе Красноармейской, 157в/83 идет строительство здания.
Водителям запретят проезд на время заезда спецтехники на территорию стройплощадки. Кроме того, движение закрыли на улице Варфоломеева от Соколова до Чехова.
С 20 декабря сделают одностороннее движение по переулку Крыловскому. Речь идет об участке от улицы Седова до Социалистической.