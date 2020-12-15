Ветропарк в Азовском районе не смогли запустить в срок

Причиной задержки работ стала пандемия коронавируса и запрет на свободное перемещение между странами, теперь подрядчик просит отсрочки по списанию штрафов за отклонение от графика. Штраф за каждый месяц задержки может составить 32 миллиона рублей, компания просит отсрочки на четыре месяца, начиная с декабря.