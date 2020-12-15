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Posted 15 декабря 2020, 10:55

Published 15 декабря 2020, 10:55

Modified 1 октября, 14:51

Updated 1 октября, 14:51

Ветропарк в Азовском районе не смогли запустить в срок

Ветропарк в Азовском районе не смогли запустить в срок

15 декабря 2020, 10:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Компания «Энел Россия» не смогла запустить ветропарк в Азовском районе Ростовской области 1 декабря, как изначально планировалось, сообщил «Коммерсант».

Причиной задержки работ стала пандемия коронавируса и запрет на свободное перемещение между странами, теперь подрядчик просит отсрочки по списанию штрафов за отклонение от графика. Штраф за каждый месяц задержки может составить 32 миллиона рублей, компания просит отсрочки на четыре месяца, начиная с декабря.

Напомним, в начале декабря в Ростовской области ввели в эксплуатацию первую очередь Казачьей ветроэлектростанции, это уже четвертый действующий ветропарк в регионе.

#Экономика#Новости
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