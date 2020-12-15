Ветропарк в Азовском районе не смогли запустить в срок

Posted 15 декабря 2020, 10:55
Published 15 декабря 2020, 10:55
Modified 1 октября, 14:51
Updated 1 октября, 14:51
Причиной задержки работ стала пандемия коронавируса и запрет на свободное перемещение между странами, теперь подрядчик просит отсрочки по списанию штрафов за отклонение от графика. Штраф за каждый месяц задержки может составить 32 миллиона рублей, компания просит отсрочки на четыре месяца, начиная с декабря.
Напомним, в начале декабря в Ростовской области ввели в эксплуатацию первую очередь Казачьей ветроэлектростанции, это уже четвертый действующий ветропарк в регионе.