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Posted 16 декабря 2020, 18:21

Published 16 декабря 2020, 18:21

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Показатель смертности в России стал рекордным за последние 10 лет

Показатель смертности в России стал рекордным за последние 10 лет

16 декабря 2020, 18:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Показатель смертности в России в этом году стал рекордно высоким за последние десять лет. Об этом говорят данные Росстата.

Эксперты подсчитали численность скончавшихся за первые 10 месяцев текущего года. Как выяснилось, в 2020-м году умерли 1,661 миллиона человек, или 113,2 человека на десять тысяч населения. Это на 10% больше, чем за то же время 2019 года, когда количество умерших составило 102,9 тысячи человек на десять тысяч живущих. В 2011-м году показатель также был более низким, чем в 2020-м, на 8,7%, тогда скончалось 112,7 человека на десять тысяч населения, сообщает портал телеканала «360».

Последний раз до этого показатель абсолютной смертности был выше в 2010-м году, когда в РФ отмечалось аномально высокие температуры в летние месяцы. Тогда за январь – октябрь скончались 1,704 миллиона человек, или 119,3 умерших на десять тысяч населения.

Если рассматривать ситуацию в регионах, то уровень смертности там вырос в 82 из 85 субъектов. В 33-х регионах показатель оказался самым высоким за последние десять лет.

#Общество#Новости
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