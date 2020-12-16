Показатель смертности в России стал рекордным за последние 10 лет

Posted 16 декабря 2020, 18:21
Published 16 декабря 2020, 18:21
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Эксперты подсчитали численность скончавшихся за первые 10 месяцев текущего года. Как выяснилось, в 2020-м году умерли 1,661 миллиона человек, или 113,2 человека на десять тысяч населения. Это на 10% больше, чем за то же время 2019 года, когда количество умерших составило 102,9 тысячи человек на десять тысяч живущих. В 2011-м году показатель также был более низким, чем в 2020-м, на 8,7%, тогда скончалось 112,7 человека на десять тысяч населения, сообщает портал телеканала «360».
Последний раз до этого показатель абсолютной смертности был выше в 2010-м году, когда в РФ отмечалось аномально высокие температуры в летние месяцы. Тогда за январь – октябрь скончались 1,704 миллиона человек, или 119,3 умерших на десять тысяч населения.
Если рассматривать ситуацию в регионах, то уровень смертности там вырос в 82 из 85 субъектов. В 33-х регионах показатель оказался самым высоким за последние десять лет.