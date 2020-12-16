Показатель смертности в России стал рекордным за последние 10 лет

Эксперты подсчитали численность скончавшихся за первые 10 месяцев текущего года. Как выяснилось, в 2020-м году умерли 1,661 миллиона человек, или 113,2 человека на десять тысяч населения. Это на 10% больше, чем за то же время 2019 года, когда количество умерших составило 102,9 тысячи человек на десять тысяч живущих. В 2011-м году показатель также был более низким, чем в 2020-м, на 8,7%, тогда скончалось 112,7 человека на десять тысяч населения, сообщает портал телеканала «360».