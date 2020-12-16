ВСК интегрировалась c «Цифровым профилем» и упростила оформление ОСАГО

«Сервис „Цифровой профиль“ позволит клиенту оформить нужный продукт в несколько кликов. Для покупки ОСАГО в интернет-магазине ВСК клиент проходит авторизацию через Госуслуги, дает свое согласие на предоставление данных, которые автоматически заполняются в форме полиса. Сегодня в „Цифровом профиле“ доступны те данные, которые клиент ввел самостоятельно на сайте Госуслуг, а также сведения, полученные в результате запросов от ведомств. В 2021 году ожидается получение данных от МВД, что сделает сервис покупки страхового полиса еще более простым. Интеграция с базой Госуслуг в рамках „Цифрового профиля“ — это новые возможности по обогащению и работе с клиентскими данными, персонифицированный подход к каждому клиенту и отсутствие бумажного документооборота», — прокомментировала заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.