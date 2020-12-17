В РФ трудовых мигрантов планируют обязать проходить медосмотр

По мнению авторов канала Мейстер, законопроект является разумным и предсказуемым: по причине кризиса системы здравоохранения в некоторых, в частности среднеазиатских республиках бывшего СССР, распространились опасные болезни привозимые гастарбайтерами в Россию. Речь идет не только о таких известных болезнях, как туберкулез или сифилис, но и почти забытых полиомиелите (вспышка была в 2010 году) и проказе (в 2015 году найдена у гастарбайтера в Химках). Несмотря на отсутствие полного заслона для завоза болезней, он все же будет полезен для граждан. А делегирование права на проведение подобного рода осмотров исключительно госорганизациям обеспечит сведение до минимума вероятности того, что мигранты просто купят липовые справки о прохождении медосмотра, считают авторы канала.