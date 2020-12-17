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Posted 17 декабря 2020, 07:00

Published 17 декабря 2020, 07:00

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Жители Ростовской области во время тотальной безработицы набрали ипотек на 20 млрд

Жители Ростовской области во время тотальной безработицы набрали ипотек на 20 млрд

17 декабря 2020, 07:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области 10,3 тысячи человек получили льготные ипотечные кредиты под 6,5%, сообщили в правительстве региона.

Объем выданных кредитов составил 19,8 миллиарда рублей. Всего в программе льготной ипотеки участвуют 24 банка.

«Эта программа реализуется с апреля и должна помочь людям в пандемию. Это один из самых эффективных механизмов поддержки строительной отрасли», — заявил глава Минстроя региона Сергей Куц.

Изначально программа действовала до ноября, но ее продлили до июля 2021 года. В области максимальный размер займа составляет шесть миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Ростовская область заняла второе место по безработице в ЮФО.

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#Экономика#Новости
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