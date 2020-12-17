Жители Ростовской области во время тотальной безработицы набрали ипотек на 20 млрд

Posted 17 декабря 2020, 07:00
Published 17 декабря 2020, 07:00
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Объем выданных кредитов составил 19,8 миллиарда рублей. Всего в программе льготной ипотеки участвуют 24 банка.
«Эта программа реализуется с апреля и должна помочь людям в пандемию. Это один из самых эффективных механизмов поддержки строительной отрасли», — заявил глава Минстроя региона Сергей Куц.
Изначально программа действовала до ноября, но ее продлили до июля 2021 года. В области максимальный размер займа составляет шесть миллионов рублей.