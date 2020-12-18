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Posted 18 декабря 2020, 15:07

Published 18 декабря 2020, 15:07

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Пригожин рассказал, о чем хочет спросить Путина

18 декабря 2020, 15:07
Известный продюсер Иосиф Пригожин ответил на вопрос о том, что он хочет спросить у президента Владимира Путина, сообщает «Рамблер».

Пригожин признался, что у него накопилось много вопросов к президенту. Так, он не понимает, почему публичные люди имеют право материться.

«Продюсер недоволен, что никто не штрафует музыканта Сергея Шнурова за нецензурные высказывания. Они разрушают нашу нацию изнутри. Мы можем ругаться матом, но не должны на нем разговаривать», — пишет издание со ссылкой на слова Пригожина.

Также Пригожин пожаловался на большое количество роликов насильственного характера в Сети. Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин на пенсии хочет быть блогером.

#Желтые новости#Пригожин Евгений
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