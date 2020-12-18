Пригожин рассказал, о чем хочет спросить Путина

Posted 18 декабря 2020, 15:07
Published 18 декабря 2020, 15:07
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Пригожин признался, что у него накопилось много вопросов к президенту. Так, он не понимает, почему публичные люди имеют право материться.
«Продюсер недоволен, что никто не штрафует музыканта Сергея Шнурова за нецензурные высказывания. Они разрушают нашу нацию изнутри. Мы можем ругаться матом, но не должны на нем разговаривать», — пишет издание со ссылкой на слова Пригожина.
Также Пригожин пожаловался на большое количество роликов насильственного характера в Сети. Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин на пенсии хочет быть блогером.