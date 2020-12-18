Пригожин рассказал, о чем хочет спросить Путина

«Продюсер недоволен, что никто не штрафует музыканта Сергея Шнурова за нецензурные высказывания. Они разрушают нашу нацию изнутри. Мы можем ругаться матом, но не должны на нем разговаривать», — пишет издание со ссылкой на слова Пригожина.