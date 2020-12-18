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Posted 18 декабря 2020, 14:24

Published 18 декабря 2020, 14:24

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Сбившего ребенка водителя без прав оперативно задержали в Ростовской области

Сбившего ребенка водителя без прав оперативно задержали в Ростовской области

18 декабря 2020, 14:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области в короткий срок задержали 24-летнего мужчину, который сбил школьника на обочине в станице Советской, говорится в сообщении регионального главка.

Инцидент произошел в пятницу, 18 декабря. Мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2106 без номерных знаков по улице 40 лет Октября. Во время движения он сбил стоявшего на обочине 10-летнего школьника и скрылся с места происшествия.

Мальчика с травмами доставили в больницу, им занимаются врачи.

А прибывшие на место сотрудники полиции быстро вычислили подозреваемого и задержали его. Известно, что около полугода назад мужчину уже лишали прав за езду в нетрезвом виде.

«В отношении задержанного составлены протоколы по пяти статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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