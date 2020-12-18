Сбившего ребенка водителя без прав оперативно задержали в Ростовской области

Инцидент произошел в пятницу, 18 декабря. Мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2106 без номерных знаков по улице 40 лет Октября. Во время движения он сбил стоявшего на обочине 10-летнего школьника и скрылся с места происшествия.