Сбившего ребенка водителя без прав оперативно задержали в Ростовской области

Posted 18 декабря 2020, 14:24
Published 18 декабря 2020, 14:24
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Инцидент произошел в пятницу, 18 декабря. Мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2106 без номерных знаков по улице 40 лет Октября. Во время движения он сбил стоявшего на обочине 10-летнего школьника и скрылся с места происшествия.
Мальчика с травмами доставили в больницу, им занимаются врачи.
А прибывшие на место сотрудники полиции быстро вычислили подозреваемого и задержали его. Известно, что около полугода назад мужчину уже лишали прав за езду в нетрезвом виде.
«В отношении задержанного составлены протоколы по пяти статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.