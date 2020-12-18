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Posted 18 декабря 2020, 16:22

Published 18 декабря 2020, 16:22

Modified 1 октября, 12:52

Updated 1 октября, 12:52

Стали известны новые подробности в скандале с крематорием в Ростове

18 декабря 2020, 16:22
В Ростове-на-Дону прокуратура проведет проверку после появившейся информации о проблемах в работе крематория, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Стали поступать жалобы, что очередь на сожжение тел усопших составляет две недели. Стоимость услуги составляет 2260 рублей, но, по информации СМИ, частные компании за сумму от 10 тысяч рублей предлагают не ждать в очереди.

«СМИ писали, что крематорий завышает цены и спекулирует на сожжении тел. Теперь организована проверка для выяснения всех обстоятельств», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в случае выявления нарушений будут приняты меры.

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