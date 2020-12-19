В ростовском крематории опровергли информацию о двухнедельных очередях

Posted 19 декабря 2020, 07:49
Published 19 декабря 2020, 07:49
Modified 1 октября, 15:13
Updated 1 октября, 15:13
Ранее СМИ писали, что очередь в крематорий достигает двух недель и якобы за деньги можно ускорить этот процесс. По данному факту проверку начала прокуратура.
«Количество кремаций умерших увеличилось из-за пандемии коронавируса. Но очередь не превышает семи дней», — сказано в сообщении.
Всего в рабочем состоянии находятся две печи, в день проводят до 23 кремаций. Стоимость процедуры составляет 2260 рублей.