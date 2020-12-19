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Posted 19 декабря 2020, 07:49

Published 19 декабря 2020, 07:49

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

В ростовском крематории опровергли информацию о двухнедельных очередях

19 декабря 2020, 07:49
В Ростове-на-Дону учреждение «Специализированные коммунальные услуги» прокомментировало скандал, произошедший вокруг городского крематория, сообщили в мэрии.

Ранее СМИ писали, что очередь в крематорий достигает двух недель и якобы за деньги можно ускорить этот процесс. По данному факту проверку начала прокуратура.

«Количество кремаций умерших увеличилось из-за пандемии коронавируса. Но очередь не превышает семи дней», — сказано в сообщении.

Всего в рабочем состоянии находятся две печи, в день проводят до 23 кремаций. Стоимость процедуры составляет 2260 рублей.

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