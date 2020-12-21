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Posted 21 декабря 2020, 09:37

Published 21 декабря 2020, 09:37

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Две трети жителей Ростовской области не доверяют полиции

Две трети жителей Ростовской области не доверяют полиции

21 декабря 2020, 09:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Только 33,7% опрошенных жителей Ростовской области признались, что доверяют работе полицейских и чувствуют себя в безопасности, такие данные содержатся в справке об итогах работы ГУ МВД по региону за 11 месяцев 2020 года.

Показатель доверия граждан к полиции оказался довольно низким по отношению к среднероссийскому. Так, в среднем по стране 45,7% россиян чувствуют «уверенность в защищенности своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств».

Полностью доверяют полиции 34,2% жителей региона, а еще 32,8% признают эффективность работы полиции в деле защиты интересов граждан.

Всего в Ростовской области в январе–ноябре 2020 года было зарегистрировано 56,8 тысячи преступлений, из них 13,6 тысячи относятся к тяжким и особо тяжким. Было раскрыто за этот период 25,14 тысячи преступлений.

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