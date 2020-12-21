Две трети жителей Ростовской области не доверяют полиции

Posted 21 декабря 2020, 09:37
Published 21 декабря 2020, 09:37
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Показатель доверия граждан к полиции оказался довольно низким по отношению к среднероссийскому. Так, в среднем по стране 45,7% россиян чувствуют «уверенность в защищенности своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств».
Полностью доверяют полиции 34,2% жителей региона, а еще 32,8% признают эффективность работы полиции в деле защиты интересов граждан.
Всего в Ростовской области в январе–ноябре 2020 года было зарегистрировано 56,8 тысячи преступлений, из них 13,6 тысячи относятся к тяжким и особо тяжким. Было раскрыто за этот период 25,14 тысячи преступлений.