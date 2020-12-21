Эксперты: российские банки столкнутся с системным кризисом в 2021 году

Во-первых, эксперты ЦМАКП предупреждают о нарастании дисбаланса между расходами заемщиков на обслуживание задолженности и размерами их доходов. Во-вторых, уровень безработицы вырастет до показателей 2011-2012 годов. В третьих, снизятся доли абсолютно ликвидных рублевых активов в совокупных активах банков (с элиминированием сезонных эффектов).
Отметим, что другие специалисты, опрошенные журналистами издания, хоть и признают нарастание проблем в банковском секторе, все же воздерживаются от совсем негативных прогнозов. Так о преждевременности разговоров о грядущем кризисе заявили представители рейтинговых агентств Fitch и АКРА, а также Центра стратегических разработок (ЦСР). В Банке России тоже не видят серьезных угроз для устойчивости отечественного банковского сектора.