Эксперты: российские банки столкнутся с системным кризисом в 2021 году

Отметим, что другие специалисты, опрошенные журналистами издания, хоть и признают нарастание проблем в банковском секторе, все же воздерживаются от совсем негативных прогнозов. Так о преждевременности разговоров о грядущем кризисе заявили представители рейтинговых агентств Fitch и АКРА, а также Центра стратегических разработок (ЦСР). В Банке России тоже не видят серьезных угроз для устойчивости отечественного банковского сектора.