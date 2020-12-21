rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперты: российские банки столкнутся с системным кризисом в 2021 году

21 декабря 2020, 13:41
Фото: pxhere.com
Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) провели исследование и выяснили, что банки Российской Федерации с большой вероятностью столкнутся с системным кризисом до конца ноября следующего года.

О приближении кризиса говорят три индикатора. Об этом информирует iz.ru.

Во-первых, эксперты ЦМАКП предупреждают о нарастании дисбаланса между расходами заемщиков на обслуживание задолженности и размерами их доходов. Во-вторых, уровень безработицы вырастет до показателей 2011-2012 годов. В третьих, снизятся доли абсолютно ликвидных рублевых активов в совокупных активах банков (с элиминированием сезонных эффектов).

Отметим, что другие специалисты, опрошенные журналистами издания, хоть и признают нарастание проблем в банковском секторе, все же воздерживаются от совсем негативных прогнозов. Так о преждевременности разговоров о грядущем кризисе заявили представители рейтинговых агентств Fitch и АКРА, а также Центра стратегических разработок (ЦСР). В Банке России тоже не видят серьезных угроз для устойчивости отечественного банковского сектора.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00