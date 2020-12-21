Министерство здравоохранения в Ростовской области возглавит главврач БСМП Таганрога

Напомним, что прежний министр здравоохранения области Татьяна Быковская покинула свой пост на фоне кислородного скандала в больнице № 20, прогремевшего на всю Россию. Официально Быковская была уволена в связи с выходом на пенсию. Однако сотрудники правоохранительных органов провели обыски в ее кабинете и в доме.