Министерство здравоохранения в Ростовской области возглавит главврач БСМП Таганрога

Posted 21 декабря 2020, 16:43
Published 21 декабря 2020, 16:43
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
Новому министру здравоохранения 48 лет, он является уроженцем Таганрога. В 1997 году Кобзев закончил РостГМУ, а в 2011 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Более шести лет он возглавлял Городскую больницу скорой медицинской помощи в родном городе, а с 2016 года он являлся депутатом Госдумы РФ, где работал в составе комитета по охране здоровья.
Напомним, что прежний министр здравоохранения области Татьяна Быковская покинула свой пост на фоне кислородного скандала в больнице № 20, прогремевшего на всю Россию. Официально Быковская была уволена в связи с выходом на пенсию. Однако сотрудники правоохранительных органов провели обыски в ее кабинете и в доме.
Сообщалось также, что Татьяна Быковская может стать ректором Ростовского государственного медицинского университета, однако она сама опровергла эту информацию.