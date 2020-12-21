rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2020, 16:43

Published 21 декабря 2020, 16:43

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

Министерство здравоохранения в Ростовской области возглавит главврач БСМП Таганрога

21 декабря 2020, 16:43
Губернатор Ростовской области назначил министром здравоохранения региона экс-депутата Госдумы РФ Юрия Кобзева, сообщается на сайте регионального правительства.

Новому министру здравоохранения 48 лет, он является уроженцем Таганрога. В 1997 году Кобзев закончил РостГМУ, а в 2011 - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Более шести лет он возглавлял Городскую больницу скорой медицинской помощи в родном городе, а с 2016 года он являлся депутатом Госдумы РФ, где работал в составе комитета по охране здоровья.

Напомним, что прежний министр здравоохранения области Татьяна Быковская покинула свой пост на фоне кислородного скандала в больнице № 20, прогремевшего на всю Россию. Официально Быковская была уволена в связи с выходом на пенсию. Однако сотрудники правоохранительных органов провели обыски в ее кабинете и в доме.

Сообщалось также, что Татьяна Быковская может стать ректором Ростовского государственного медицинского университета, однако она сама опровергла эту информацию.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика