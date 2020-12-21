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Posted 21 декабря 2020, 06:24

Published 21 декабря 2020, 06:24

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

Новая остановка появилась у электрички Лихая — Ростов

21 декабря 2020, 06:24
Начиная с 19 декабря электричка Лихая — Ростов будет останавливаться на платформе поселка Казачьи Лагеря, говорится в сообщении СКЖД.

Решение о новой остановке пригородного поезда было принято руководством СКЖД в целях улучшения качества обслуживания пассажиров. При этом из-за ввода дополнительной стоянки пригородного поезда № 6156 Лихая — Ростов изменится график его движения.

Так, состав будет отправляться со станции Лихая в 15.21, а остановка в Казачьих Лагерях планируется в 17.26. В Ростов электричка будет теперь прибывать в 19.15.

Ранее ростовчанам предложили пользоваться электричкой после закрытия моста на Малиновского и отмены автобусных маршрутов.

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