Новая остановка появилась у электрички Лихая — Ростов

Posted 21 декабря 2020, 06:24
Published 21 декабря 2020, 06:24
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
Решение о новой остановке пригородного поезда было принято руководством СКЖД в целях улучшения качества обслуживания пассажиров. При этом из-за ввода дополнительной стоянки пригородного поезда № 6156 Лихая — Ростов изменится график его движения.
Так, состав будет отправляться со станции Лихая в 15.21, а остановка в Казачьих Лагерях планируется в 17.26. В Ростов электричка будет теперь прибывать в 19.15.
Ранее ростовчанам предложили пользоваться электричкой после закрытия моста на Малиновского и отмены автобусных маршрутов.