rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2020, 14:35

Published 21 декабря 2020, 14:35

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Огромная пробка образовалась на выезде из Ростова в Аксай

Огромная пробка образовалась на выезде из Ростова в Аксай

21 декабря 2020, 14:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону на выезде в сторону Аксая в понедельник вечером собралась огромная пробка, сообщает «Яндекс. Пробки».

Пробка в семь баллов растянулась на несколько километров по Аксайскому проспекту, проезд затруднен из-за плохой погоды и ДТП на проспекте Шолохова.

Кроме того, большая пробка собралась из-за аварии перед поселком Степным, там водители простояли более часа.

Напомним, на 21–23 декабря в Ростове объявили экстренное предупреждение из-за метели и ветра, водителей попросили не выезжать на личном транспорте. Снегопады продлятся до конца недели по всей территории области.

Материалы по теме
Огромная пробка появилась у моста на Малиновского в РостовеРостов встал в пробках с утра в понедельник из-за снегопада
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика