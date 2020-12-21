Огромная пробка образовалась на выезде из Ростова в Аксай

Posted 21 декабря 2020, 14:35
Published 21 декабря 2020, 14:35
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Пробка в семь баллов растянулась на несколько километров по Аксайскому проспекту, проезд затруднен из-за плохой погоды и ДТП на проспекте Шолохова.
Кроме того, большая пробка собралась из-за аварии перед поселком Степным, там водители простояли более часа.
Напомним, на 21–23 декабря в Ростове объявили экстренное предупреждение из-за метели и ветра, водителей попросили не выезжать на личном транспорте. Снегопады продлятся до конца недели по всей территории области.