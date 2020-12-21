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Posted 21 декабря 2020, 10:01

Published 21 декабря 2020, 10:01

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Перебегавшую дорогу женщину сбили в Таганроге

Перебегавшую дорогу женщину сбили в Таганроге

21 декабря 2020, 10:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Таганроге 28-летняя водитель Chevrolet Aveo сбила пешехода-нарушителя, говорится в сообщении регионального УГИБДД МВД России.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 21 декабря, около 00.10 мск. Двигаясь по Николаевскому проспекту, водитель допустила наезд на 46-летнюю женщину-пешехода. Она перебегала дорогу в неустановленном месте недалеко от пешеходного перехода.

В результате ДТП таганроженка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Правоохранительные органы проверяют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о гибели 40-летнего жителя Новочеркасска под колесами поезда.

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