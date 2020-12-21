Перебегавшую дорогу женщину сбили в Таганроге

Posted 21 декабря 2020, 10:01
Published 21 декабря 2020, 10:01
Modified 18 сентября 2022, 11:12
Updated 18 сентября 2022, 11:12
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 21 декабря, около 00.10 мск. Двигаясь по Николаевскому проспекту, водитель допустила наезд на 46-летнюю женщину-пешехода. Она перебегала дорогу в неустановленном месте недалеко от пешеходного перехода.
В результате ДТП таганроженка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
Правоохранительные органы проверяют все обстоятельства произошедшего.