Перебегавшую дорогу женщину сбили в Таганроге

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 21 декабря, около 00.10 мск. Двигаясь по Николаевскому проспекту, водитель допустила наезд на 46-летнюю женщину-пешехода. Она перебегала дорогу в неустановленном месте недалеко от пешеходного перехода.