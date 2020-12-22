Еще 23 жителя Ростовской области умерли от коронавируса

Всего за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 1859 жителей региона, заразились 48168 человек, из них за последние сутки 385. В ковидных госпиталях области находится 3021 пациент, 230 из них в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.