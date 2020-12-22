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Posted 22 декабря 2020, 08:54

Published 22 декабря 2020, 08:54

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

Еще 23 жителя Ростовской области умерли от коронавируса

Еще 23 жителя Ростовской области умерли от коронавируса

22 декабря 2020, 08:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На 22 декабря в Ростовской области умерли еще 23 больных с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки в области умерли 11 женщин и 12 мужчин возрастом от 37 до 93 лет, у всех течение коронавирусной инфекции осложнялось имеющимися хроническими заболеваниями.

Всего за весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 1859 жителей региона, заразились 48168 человек, из них за последние сутки 385. В ковидных госпиталях области находится 3021 пациент, 230 из них в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что пожилым жителям России начнут ставить прививку от коронавируса в феврале.

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