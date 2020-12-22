МВД опровергло торговлю людьми в Ростовской области

Posted 22 декабря 2020, 06:27
Published 22 декабря 2020, 06:27
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
Ранее в Telegram-канале «Че по Ростову» появился рассказал жительницы Сальского района о том, что в ее населенном пункте ведется торговля людьми. Позже выяснилось, что у заявительницы психические отклонения.
После этого заявления полиция начала проверочные мероприятия. Сейчас стало известно, что информация не подтвердилась.
Само сообщение о возможном преступлении появилось в начале декабря. Подробностей не разглашалось.