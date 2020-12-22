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Posted 22 декабря 2020, 06:27

Published 22 декабря 2020, 06:27

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

МВД опровергло торговлю людьми в Ростовской области

22 декабря 2020, 06:27
В Ростовской области не подтвердили распространяемую в Интернете информацию о торговле людьми, сообщает «Ъ-Юг».

Ранее в Telegram-канале «Че по Ростову» появился рассказал жительницы Сальского района о том, что в ее населенном пункте ведется торговля людьми. Позже выяснилось, что у заявительницы психические отклонения.

После этого заявления полиция начала проверочные мероприятия. Сейчас стало известно, что информация не подтвердилась.

Само сообщение о возможном преступлении появилось в начале декабря. Подробностей не разглашалось.

До этого появилось видео сарая, где удерживали 14 рабов в Ростовской области.

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