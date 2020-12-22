Поликлиники обяжут работать каждый день в новогодние выходные в Ростовской области

Также Александр Крат, выразил уверенность в том, в стационарах диагностические службы, которые ранее привлекались к работе в выходные по необходимости, должны осуществлять дежурство в круглосуточном режиме. «Это касается кабинетов рентгенодиагностики, компьютерной диагностики, лабораторной службы, которая осуществляет забор биоматериала на коронавирусную инфекцию», — добавил он.