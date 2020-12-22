Поликлиники обяжут работать каждый день в новогодние выходные в Ростовской области

Posted 22 декабря 2020, 20:32
Published 22 декабря 2020, 20:32
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
По его словам, с одной стороны поликлиники должны максимально обеспечить прием пациентов, с другой — осуществлять патронаж пациентов с коронавирусной инфекцией, назначать им лекарственные препараты и обеспечивать их лекарствами для амбулаторного лечения.
Также Александр Крат, выразил уверенность в том, в стационарах диагностические службы, которые ранее привлекались к работе в выходные по необходимости, должны осуществлять дежурство в круглосуточном режиме. «Это касается кабинетов рентгенодиагностики, компьютерной диагностики, лабораторной службы, которая осуществляет забор биоматериала на коронавирусную инфекцию», — добавил он.
Напомним, что в Ростовской области коронавирусом заразились более 48 тысяч человек, выздоровели из них 38809 жителей, умерли 1859 пациентов.