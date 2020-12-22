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Posted 22 декабря 2020, 20:32

Published 22 декабря 2020, 20:32

Modified 1 октября, 14:18

Updated 1 октября, 14:18

Поликлиники обяжут работать каждый день в новогодние выходные в Ростовской области

22 декабря 2020, 20:32
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области дежурные отделения в поликлиниках обяжут осуществлять прием пациентов ежедневно на протяжении всех новогодних каникул, сообщил в ходе заседания оперштаба исполняющий обязанности министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат.

По его словам, с одной стороны поликлиники должны максимально обеспечить прием пациентов, с другой — осуществлять патронаж пациентов с коронавирусной инфекцией, назначать им лекарственные препараты и обеспечивать их лекарствами для амбулаторного лечения.

Также Александр Крат, выразил уверенность в том, в стационарах диагностические службы, которые ранее привлекались к работе в выходные по необходимости, должны осуществлять дежурство в круглосуточном режиме. «Это касается кабинетов рентгенодиагностики, компьютерной диагностики, лабораторной службы, которая осуществляет забор биоматериала на коронавирусную инфекцию», — добавил он.

Напомним, что в Ростовской области коронавирусом заразились более 48 тысяч человек, выздоровели из них 38809 жителей, умерли 1859 пациентов.

#Общество#Коронавирус#Новости
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