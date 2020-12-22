С 25 декабря в Ростовской области могут закрыть аквапарки

По словам Сергея Бондарева, объекты общественного питания смогут оказывать услуги по проведению праздника, но при условии соблюдения определенных правил. На одного человека должно приходиться не меньше четырех квадратных метров, а в помещении не допускается собрание компаний больше 10 человек, у каждого из которых должна быть справка об отсутствии коронавируса, оформленная не ранее, чем за трое суток до мероприятия.