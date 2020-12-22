С 25 декабря в Ростовской области могут закрыть аквапарки

В частности, Бондарев озвучил предложение об усилении контроля за соблюдением масочного режима, особенно на автовокзалах, в общественном транспорте, на остановках. Кроме того, деятельность торгово-развлекательных, торговых центров планируется допускать только при полном соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. При этом руководители торговых центров должны будут обеспечить соблюдение запрета на работу предприятий общепита без отдельного входа.
В период с 25 декабря до 14 января работу ресторанов, баров и кафе предлагается ограничить с 10.00 до 22.00, а также запретить любые массовые мероприятия, в том числе новогодние корпоративы.
По словам Сергея Бондарева, объекты общественного питания смогут оказывать услуги по проведению праздника, но при условии соблюдения определенных правил. На одного человека должно приходиться не меньше четырех квадратных метров, а в помещении не допускается собрание компаний больше 10 человек, у каждого из которых должна быть справка об отсутствии коронавируса, оформленная не ранее, чем за трое суток до мероприятия.
До 11 января в правительстве региона предложили приостановить работу учреждений дополнительного образования для детей, запретить проведение массовых мероприятий, в частности хороводов возле елок, работу аквапарков.
Решение о введении ограничений примет губернатор Василий Голубев.
Напомним, что в Ростовской области коронавирусом заразились более 48 тысяч человек, выздоровели из них 38809 жителей, умерли 1859 пациентов.