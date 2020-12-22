В Ростове осудили женщину, которая содержала террористов

В апреле 2018 года в Махачкале женщина передала свой номер карты участнику запрещенной в России группировки ИГ. После этого на счет было зачислено 259 тысяч рублей. «Обвиняемая с телефона перевела эти деньги на другой счет, который указали боевики. После этого было возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.