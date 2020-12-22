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Posted 22 декабря 2020, 07:24

Published 22 декабря 2020, 07:24

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

В Ростове осудили женщину, которая содержала террористов

В Ростове осудили женщину, которая содержала террористов

22 декабря 2020, 07:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении Иминат Разахановой, которая помогала боевикам, сообщает Южный окружной военный суд.

В апреле 2018 года в Махачкале женщина передала свой номер карты участнику запрещенной в России группировки ИГ. После этого на счет было зачислено 259 тысяч рублей. «Обвиняемая с телефона перевела эти деньги на другой счет, который указали боевики. После этого было возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Суд приговорил Разаханову к 3,5 года заключения в колонии общего режима. Решение суда не вступило в законную силу. Ранее помощника террористов осудили в Ростове на 10 лет.

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