Три предновогодние новости Ростова

Новый год к нам мчится
Как сообщили синоптики, с 23 по 25 декабря в крайних северных районах Ростовской области по ночам ожидаются морозы до -21 С. Снег возможен, но небольшой, а по утрам жителей региона ждут туманы, гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья. Дневная температура воздуха будет -2…-7 С.
Такая погода продлится до конца суток 24 декабря, а в пятницу мокрый снег сменится снегом с дождем и немного потеплеет.
Ура, каникулы!
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что с 28 декабря в регионе начнут отправлять на каникулы учащихся школ. Треть школьников уйдет на каникулы с понедельника, у остальных каникулы начнутся в следующие предновогодние дни, каждый день будут отправлять на отдых 25-30% школ. При этом 111 классов в 52 школах уже находятся на дистанционном обучении.
По словам главы областного Роспотребнадзора, поэтапный уход на каникулы уже доказал свою эффективность, в школах региона сохраняется стабильная обстановка.
Новая жизнь новогодних елок
В среду 23 декабря власти Ростова-на-Дону сообщили, что непроданные на елочных базарах деревья используют для благоустройства городских территорий.
Речь идет только о пригодных к посадке елях, пихтах и соснах, часть из них решили высадить на стадионе СКА, где сейчас находится один из крупнейших елочных базаров.
При этом горожан заверили, что все новогодние деревья, которые можно купить на официальных площадках, проверяют на безопасность и наличие документов.