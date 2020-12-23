Три предновогодние новости Ростова

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что с 28 декабря в регионе начнут отправлять на каникулы учащихся школ. Треть школьников уйдет на каникулы с понедельника, у остальных каникулы начнутся в следующие предновогодние дни, каждый день будут отправлять на отдых 25-30% школ. При этом 111 классов в 52 школах уже находятся на дистанционном обучении.