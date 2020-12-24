Полицейский в Ростовской области более года воровал топливо

Posted 24 декабря 2020, 15:26
Published 24 декабря 2020, 15:26
Modified 18 сентября 2022, 11:13
Updated 18 сентября 2022, 11:13
Обвиняемым оказался бывший начальника тыла районного ОМВД. По данным следствия, с 2017 по 2018 годы на работе он сливал топливо, после чего продавал по заниженной цене.
«Преступление раскрыли и завели уголовное дело. Удалось собрать достаточную доказательственную базу, после чего дело направили в суд», — сказано в сообщении.
Максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы. Ранее более одного миллиарда рублей украл житель Ростовской области у компании.