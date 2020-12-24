rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря 2020, 15:26

Published 24 декабря 2020, 15:26

Modified 18 сентября 2022, 11:13

Updated 18 сентября 2022, 11:13

Полицейский в Ростовской области более года воровал топливо

Полицейский в Ростовской области более года воровал топливо

24 декабря 2020, 15:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Сальском районе будут судить бывшего полицейского, который воровал на работе топливо, сообщили в УСКР по Ростовском области.

Обвиняемым оказался бывший начальника тыла районного ОМВД. По данным следствия, с 2017 по 2018 годы на работе он сливал топливо, после чего продавал по заниженной цене.

«Преступление раскрыли и завели уголовное дело. Удалось собрать достаточную доказательственную базу, после чего дело направили в суд», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы. Ранее более одного миллиарда рублей украл житель Ростовской области у компании.

Материалы по теме
Мигранты украли более полтысячи елок в Московской области
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика