«Россети» озвучили итоги работы за 2020 год

Об этом рассказал руководитель холдинга Павел Ливинский при подведении предварительных итогов работы в уходящем году.
«Год был сложным, но несмотря на это, стал одним из наиболее результативных для «Россетей». Сохранилась тенденция к повышению надежности, в запланированные сроки были реализованы мероприятия инвестпрограммы и концепции «Цифровая трансформация 2030», — отметил Ливинский.
Как пишут «Новые известия», объемы финансирования инвестпрограммы в целом за текущий год составили 281 миллиард рублей. По данным на конец года введут 8 600 МВА трансформаторной мощности и 22 700 км линий электропередачи.
За уходящий год силами специалистов компании были введены в эксплуатацию 300-километровый энерготранзит в Иркутской области, подстанции 330 кВ «Белгород» в Белгородской области и 220 кВ «Садовая» в Волгоградской области. В Воронежской области открыта цифровая подстанция 110 кВ «Спутник» и первый цифровой объект в СКФО — 110 кВ «Город» в Чечне. За 2020 год «Россетями» были построены транзиты системного значения 500 кВ «Невинномысск — Моздок» и 330 кВ «Артём — Дербент», а также в 100%-м объеме завершены работы по подключению Афипского нефтеперерабатывающего завода.
В целом с начала эпидемии «Россети» обеспечили свыше 136 МВт для 1 083 медицинских учреждений. В очень короткие сроки был открыт доступ к инфраструктуре новых инфекционных центров в Москве, Пскове, Воронеже и других городах.
Кроме всего, холдинг продолжал вести работу по исполнению концепции «Цифровая трансформация 2030». В рамках данной программы сегодня функционируют 84 цифровые подстанции, каждая из них может продолжать работу без постоянного нахождения сотрудников. Были запущены и работают 38 цифровых районов электросетей и 22 цифровых центра управления сетями, в том числе первый межрегиональный диспетчерский пункт в Курске. В будущем году предприятие планирует более масштабный запуск проекта «Цифровой электромонтер», который приведет к повышению производительности труда, безопасности персонала и улучшит оперативность реагирования.
Кроме этого, «Россети» проводят широкую работу по подготовке к вступлению в силу федерального закона об интеллектуальном учете. Уже в настоящее время более двух миллионов «умных» счетчиков внедрили в периметре «Россетей». В планах предприятия до 2030 года — 18,1 млн таких приборов.