«Россети» озвучили итоги работы за 2020 год

Кроме всего, холдинг продолжал вести работу по исполнению концепции «Цифровая трансформация 2030». В рамках данной программы сегодня функционируют 84 цифровые подстанции, каждая из них может продолжать работу без постоянного нахождения сотрудников. Были запущены и работают 38 цифровых районов электросетей и 22 цифровых центра управления сетями, в том числе первый межрегиональный диспетчерский пункт в Курске. В будущем году предприятие планирует более масштабный запуск проекта «Цифровой электромонтер», который приведет к повышению производительности труда, безопасности персонала и улучшит оперативность реагирования.