Более ста учеников школы под Иркутском пожаловались на тошноту и рвоту

Согласно имеющейся информации, пишет iz.ru, в Шелеховскую районную больницу за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились двадцать два ребенка, из них двадцать детей находятся на амбулаторном лечении, двое госпитализированы.