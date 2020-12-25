Более ста учеников школы под Иркутском пожаловались на тошноту и рвоту

Posted 25 декабря 2020, 10:44
Published 25 декабря 2020, 10:44
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
Согласно имеющейся информации, пишет iz.ru, в Шелеховскую районную больницу за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились двадцать два ребенка, из них двадцать детей находятся на амбулаторном лечении, двое госпитализированы.
Отмечается, что Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в школе. Вместе с тем, у сотрудников пищеблока взяли анализы.