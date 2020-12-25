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Posted 25 декабря 2020, 10:44

Published 25 декабря 2020, 10:44

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Более ста учеников школы под Иркутском пожаловались на тошноту и рвоту

Более ста учеников школы под Иркутском пожаловались на тошноту и рвоту

25 декабря 2020, 10:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В школе города Шелехова Иркутской области произошло массовое отравление: на плохое самочувствие жаловались 117 учеников.

Согласно имеющейся информации, пишет iz.ru, в Шелеховскую районную больницу за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились двадцать два ребенка, из них двадцать детей находятся на амбулаторном лечении, двое госпитализированы.

Отмечается, что Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в школе. Вместе с тем, у сотрудников пищеблока взяли анализы.

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