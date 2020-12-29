К 1 марта в Ростовской области введут дополнительно еще 345 ковидных коек

По его словам, к 1 января в Мясниковском районе должны ввести 10 дополнительных коек для ковидных пациентов. К 11 января 2021 года дополнительные места в больницах для лечения людей с коронавирусом организуют в Шахтах (35 коек) и в Аксайском районе (50 коек). «Больницу мы не закрываем, ковидные больные будут находиться только в инфекционном отделении, где раньше лечили людей с кишечными инфекциями. Кто-то обстановку нагнетает, необходимо это объяснить людям, они не останутся без медицинской помощи», — подчеркнул Сергей Бондарев.