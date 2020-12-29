К 1 марта в Ростовской области введут дополнительно еще 345 ковидных коек

Posted 29 декабря 2020, 13:14
Published 29 декабря 2020, 13:14
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
По его словам, к 1 января в Мясниковском районе должны ввести 10 дополнительных коек для ковидных пациентов. К 11 января 2021 года дополнительные места в больницах для лечения людей с коронавирусом организуют в Шахтах (35 коек) и в Аксайском районе (50 коек). «Больницу мы не закрываем, ковидные больные будут находиться только в инфекционном отделении, где раньше лечили людей с кишечными инфекциями. Кто-то обстановку нагнетает, необходимо это объяснить людям, они не останутся без медицинской помощи», — подчеркнул Сергей Бондарев.
Также он добавил, что до 1 февраля в Новошахтинске введут 100 инфекционных коек, а к 1 марта Областной госпиталь для ветеранов в Ростове-на-Дону еще запустит 150 коек.
Таким образом к марту в регионе планируется ввести дополнительно 345 коек для больных коронавирусом. При этом госпиталя в настоящее время загружены на 81%. «С провизорными койками проблем нет, они загружены на 65,7%», — отметил замгубернатора.
Напомним, что за время пандемии в Ростовской области заразились 50879 человек, вылечились 41266 местных жителей. Жертвами инфекции стали 2006 пациентов.