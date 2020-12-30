О режиме работы поликлиник во время новогодних выходных рассказали ростовчанам

Во всех медорганизациях города медицинские работники и администраторы будут дежурить с 31 декабря по 10 января. В поликлиниках будут открыты кабинеты неотложной медицинской помощи, они будут работать с 8.00 до 20.00 мск. Дежурные врачи будут принимать пациентов с 08.00 до 14.00 мск.