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Posted 30 декабря 2020, 07:18

Published 30 декабря 2020, 07:18

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

О режиме работы поликлиник во время новогодних выходных рассказали ростовчанам

О режиме работы поликлиник во время новогодних выходных рассказали ростовчанам

30 декабря 2020, 07:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителям Ростова-на-Дону рассказали о режиме работы поликлиник во время новогодних каникул, говорится в сообщении городского управления здравоохранения.

Во всех медорганизациях города медицинские работники и администраторы будут дежурить с 31 декабря по 10 января. В поликлиниках будут открыты кабинеты неотложной медицинской помощи, они будут работать с 8.00 до 20.00 мск. Дежурные врачи будут принимать пациентов с 08.00 до 14.00 мск.

Начиная с 4 и 6 января, в городских поликлиниках специалисты будут вести прием по субботнему расписанию работы этих учреждений.

По неотложным показаниям медицинская помощь населению будет осуществляться в круглосуточном режиме, вызвать скорую помощь можно по телефонам 112 и 03.

Ранее стало известно, что на борьбу с коронавирусом в Ростовской области потратили более шести миллиардов рублей.

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#Политика#Новости
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