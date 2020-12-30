О режиме работы поликлиник во время новогодних выходных рассказали ростовчанам

Posted 30 декабря 2020, 07:18
Published 30 декабря 2020, 07:18
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
Во всех медорганизациях города медицинские работники и администраторы будут дежурить с 31 декабря по 10 января. В поликлиниках будут открыты кабинеты неотложной медицинской помощи, они будут работать с 8.00 до 20.00 мск. Дежурные врачи будут принимать пациентов с 08.00 до 14.00 мск.
Начиная с 4 и 6 января, в городских поликлиниках специалисты будут вести прием по субботнему расписанию работы этих учреждений.
По неотложным показаниям медицинская помощь населению будет осуществляться в круглосуточном режиме, вызвать скорую помощь можно по телефонам 112 и 03.
Ранее стало известно, что на борьбу с коронавирусом в Ростовской области потратили более шести миллиардов рублей.