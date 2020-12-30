Опера и военного пенсионера осудили в Ростове за передачу взятки в 3 млн рублей

Posted 30 декабря 2020, 14:56
Published 30 декабря 2020, 14:56
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
В августе 2019 года бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР ГУ МВД России по Ростовской области подполковник полиции Качаев и пенсионер Минобороны РФ Оверчук выступили посредниками при передаче взятки.Фигуранты получили от гражданки П, на которую завели уголовное дело за мошенничество, 3 миллиона рублей для передачи лицам, способным прекратить уголовное преследование.
Посредников задержали сотрудники ФСБ, в ходе следствия выяснилось, что Качаев раньше уже платил штраф за аналогичное преступление.
Качаева осудили на 3.5 года лишения свободы, Оверчука приговорили к 2 годам и четырем месяцам тюрьмы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.