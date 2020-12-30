Опера и военного пенсионера осудили в Ростове за передачу взятки в 3 млн рублей

В августе 2019 года бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР ГУ МВД России по Ростовской области подполковник полиции Качаев и пенсионер Минобороны РФ Оверчук выступили посредниками при передаче взятки.Фигуранты получили от гражданки П, на которую завели уголовное дело за мошенничество, 3 миллиона рублей для передачи лицам, способным прекратить уголовное преследование.