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Posted 30 декабря 2020, 14:56

Published 30 декабря 2020, 14:56

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Опера и военного пенсионера осудили в Ростове за передачу взятки в 3 млн рублей

Опера и военного пенсионера осудили в Ростове за передачу взятки в 3 млн рублей

30 декабря 2020, 14:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону вступил в силу приговор в отношении оперуполномоченного и военного пенсионера, сообщили в региональном УФСБ РФ.

В августе 2019 года бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР ГУ МВД России по Ростовской области подполковник полиции Качаев и пенсионер Минобороны РФ Оверчук выступили посредниками при передаче взятки.Фигуранты получили от гражданки П, на которую завели уголовное дело за мошенничество, 3 миллиона рублей для передачи лицам, способным прекратить уголовное преследование.

Посредников задержали сотрудники ФСБ, в ходе следствия выяснилось, что Качаев раньше уже платил штраф за аналогичное преступление.

Качаева осудили на 3.5 года лишения свободы, Оверчука приговорили к 2 годам и четырем месяцам тюрьмы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

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