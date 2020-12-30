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В кабине электропоезда проехали Василий Голубев и ростовский школьник

30 декабря 2020, 13:46
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев исполнил желание десятилетнего ростовчанина Вячеслава Ярошенко, сообщили в региональном правительстве.

«Сегодня, 30 декабря, в преддверии Нового года, губернатор Ростовской области Василий Голубев и 10-летний ростовчанин Вячеслав Ярошенко проехали в кабине машиниста электропоезда», — сказано в сообщении.

О мечте мальчика прокатиться в кабине машиниста глава региона узнал, сняв шар с «Елки желаний» и пообщел исполнить ее до наступление Нового года.

На вокзал школьник приехал вместе с мамой, поездкой в кабине электропоезда остался очень доволен и поблагодарил губернатора за такую возможность. Мальчик учится в ростовском лицее № 57, посещает реабилитационный центр, увлекается роботами, трансформерами и всем, что связано с поездами.

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