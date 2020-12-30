В кабине электропоезда проехали Василий Голубев и ростовский школьник

На вокзал школьник приехал вместе с мамой, поездкой в кабине электропоезда остался очень доволен и поблагодарил губернатора за такую возможность. Мальчик учится в ростовском лицее № 57, посещает реабилитационный центр, увлекается роботами, трансформерами и всем, что связано с поездами.