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В Ростовской области в новом году начнется новая программа газификации

30 декабря 2020, 13:46
В августе председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и губернатором Ростовской области Василием Голубевым была подписана программа, предусматривающая развитие газоснабжения и газификации региона на пять лет, с 2021 по 2025 год.

Она предусматривает вложение в газификацию Ростовской области со стороны «Газпрома» 13 миллиардов 860 млн рублей. На эти деньги будут построены газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей длиной 1,19 тысячи километров и 2 газораспределительныее станциии (ГРС). Кроме того, будет проведена реконструкция еще девяти ГРС с их техническим перевооружением. Итогом этого будет создание условий для газификации около 200 населенных пунктов в 24 районах области, таких как Азовский, Багаевский, Белокалитвинский и другие.

Региональное правительство в свою очередь построит 1,03 тысячи километров внутрипоселковых газопроводов, подготовит 22,5 тысячи домовладений и 159 котельных к приему газа.

Сегодня работает программа развития газоснабжения и газификации Ростовской области на 2016–2020 годы. Благодаря ей удалось повысить уровень газификации региона до 89,2 процента к началу этого года.

Начата подготовка к строительству газопровода-отвода и ГРС «Садки». Ведется строительство семи межпоселковых газопроводов. Они пройдут к населенным пунктам в таких районах, как Боковский, Дубровский, Зимовниковский, Каменский, Красносулинский и Шолоховский. Также проектируются газопровод-отвод и ГРС «Гусев» в Каменском районе, газопровод-отвод к АГРС в поселке Южный Азовского района. Еще 19 межпоселковых газопроводов придут в населенные пункты в 17 районах области, таких как Азовский, Багаевский, Белокалитвинский и другие.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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