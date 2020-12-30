В Ростовской области в новом году начнется новая программа газификации

Она предусматривает вложение в газификацию Ростовской области со стороны «Газпрома» 13 миллиардов 860 млн рублей. На эти деньги будут построены газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы общей длиной 1,19 тысячи километров и 2 газораспределительныее станциии (ГРС). Кроме того, будет проведена реконструкция еще девяти ГРС с их техническим перевооружением. Итогом этого будет создание условий для газификации около 200 населенных пунктов в 24 районах области, таких как Азовский, Багаевский, Белокалитвинский и другие.