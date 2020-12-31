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Ростовчане попросили запретить продажу пива в жилых домах

31 декабря 2020, 05:29
Фото: pixabay
Житель Ростова-на-Дону попросил ввести запрет на работу точек по продаже пива в жилых домах, обращение размещено в сервисе «Активный ростовчанин».

Автор выделил три проблемы, которые несут в себе подобные магазины. По его словам, алкоголь продают детям, все фасады завешаны рекламой пива и они способствуют спаиванию населения.

«Посетители магазинов часто шумят и мешают жильцам. Происходят какие-то пьяные баталии, крики, выяснения отношений», — заявил ростовчанин.

Он попросил не отравлять жизнь обычным людям. На момент четверга обращение поддержали 18 человек, еще 2 местных жителя выступили против инициативы.

«Нужно законодательно обязать спрашивать мнение собственников квартир насчет магазинов в их доме. Тогда и точка не откроется, если хоть один жилец будет против», — заявили горожане.

Ранее власти Ростова попросили магазины работать круглосуточно перед Новым годом.

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