Ростовчане попросили запретить продажу пива в жилых домах

Автор выделил три проблемы, которые несут в себе подобные магазины. По его словам, алкоголь продают детям, все фасады завешаны рекламой пива и они способствуют спаиванию населения.
«Посетители магазинов часто шумят и мешают жильцам. Происходят какие-то пьяные баталии, крики, выяснения отношений», — заявил ростовчанин.
Он попросил не отравлять жизнь обычным людям. На момент четверга обращение поддержали 18 человек, еще 2 местных жителя выступили против инициативы.
«Нужно законодательно обязать спрашивать мнение собственников квартир насчет магазинов в их доме. Тогда и точка не откроется, если хоть один жилец будет против», — заявили горожане.