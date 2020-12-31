Три важные новости последнего дня 2020 года в Ростове

Поздравление от президента
Днем 31 декабря президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым 2021 годом жителей Ростовской области.
В своем послании, которое получил губернатор Дона Василий Голубев, президент пожелал жителям Ростовской области успехов. «Пусть наступающий год станет для вас успешным, запомнится творческими свершениями и добрыми делами», — сказал Путин.
Стали добрее и отзывчивее
Кроме того, с новогодним поздравлением обратился к жителям Ростова-на-Дону и глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Как сказал сити-менеджер, уходящий год сплотил людей и заставил почувствовать ответственность за судьбу города — все чаще горожане принимают участие в принятии решений. Также Логвиненко рассказал об успехах города за прошедший год, по его мнению, можно гордиться открытием пяти детских садов, школы на 1100 мест, победой ГК «Ростов-Дон» в чемпионате России.
1 января без забега
Уходящий год внес коррективы и в начало следующего — 1 января Ростов остался без уже ставшего традиционным забега.
В Ростове-на-Дону из-за ситуации с коронавирусом отменили традиционную массовую пробежку 1 января, в городе пройдет аналогичное мероприятие, но в другом формате. Жителям предложили выйти на улицу 1 января в 11.00 мск и пробежать 4 километра возле дома или в ближайшем парке. Снимки непривычного забега просят публиковать в Сети с хештегом #begin2021!.