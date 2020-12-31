Три важные новости последнего дня 2020 года в Ростове

Как сказал сити-менеджер, уходящий год сплотил людей и заставил почувствовать ответственность за судьбу города — все чаще горожане принимают участие в принятии решений. Также Логвиненко рассказал об успехах города за прошедший год, по его мнению, можно гордиться открытием пяти детских садов, школы на 1100 мест, победой ГК «Ростов-Дон» в чемпионате России.