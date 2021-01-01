Не пристегнулись: девушка погибла в ДТП в Ростовской области, выпав из машины

Авария произошла в Сальском районе в 09.00 мск на автодороге Сальск-Яшалта. За рулем Opel Corsa находился 18-летний парень, который получил права в апреле 2020 года. Мокрая дорога и туман сыграли с молодым водителем злую шутку, машина скатилась в кювет и перевернулась.
В результате аварии погибла 18-летняя пассажирка. Ни она, ни водитель не были пристегнуты ремнями безопасности, на фиксаторе ремня были установлены заглушки. Молодые люди выпали из машины в момент аварии. Ранения получили водитель и еще одна 18-летняя девушка.
Все пострадавшие были доставлены в ЦРБ Сальска, врачи обследуют их.