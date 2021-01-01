Не пристегнулись: девушка погибла в ДТП в Ростовской области, выпав из машины

В результате аварии погибла 18-летняя пассажирка. Ни она, ни водитель не были пристегнуты ремнями безопасности, на фиксаторе ремня были установлены заглушки. Молодые люди выпали из машины в момент аварии. Ранения получили водитель и еще одна 18-летняя девушка.