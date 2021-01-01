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Не пристегнулись: девушка погибла в ДТП в Ростовской области, выпав из машины

1 января 2021, 10:55
Фото: pixabay.com
В Ростовской области 1 января произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 18-летней девушки, говорится в сообщении регионального УГИБДД.

Авария произошла в Сальском районе в 09.00 мск на автодороге Сальск-Яшалта. За рулем Opel Corsa находился 18-летний парень, который получил права в апреле 2020 года. Мокрая дорога и туман сыграли с молодым водителем злую шутку, машина скатилась в кювет и перевернулась.

В результате аварии погибла 18-летняя пассажирка. Ни она, ни водитель не были пристегнуты ремнями безопасности, на фиксаторе ремня были установлены заглушки. Молодые люди выпали из машины в момент аварии. Ранения получили водитель и еще одна 18-летняя девушка.

Все пострадавшие были доставлены в ЦРБ Сальска, врачи обследуют их.

Ранее сообщалось, что за сутки перед Новым годом в Ростове произошло 18 ДТП.

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