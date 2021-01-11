Ефремов рассказал о своих планах после тюрьмы

Напомним, что актера приговорили к 7,5 года заключения за смертельную автоаварию, которая произошла 8 июня. Пьяный Ефремов на внедорожнике врезался в машину, водитель которой скончался.
Ефремов написал письмо сыну погибшего и попросил прощения. По его словам, он сам более 20 лет назад потерял отца и понимает, что это такое. Осужденный уточнил, что его жизнь никогда не станет прежней. По его словам, он, скорее всего, не сможет работать по профессии.
«Поменять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — признался актер.