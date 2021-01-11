rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ефремов рассказал о своих планах после тюрьмы

11 января 2021, 11:31
Фото: GrazhdaninPoet / youtube.com
Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, заявил, что после выхода из колонии придется многое поменять, пишет ТАСС.

Напомним, что актера приговорили к 7,5 года заключения за смертельную автоаварию, которая произошла 8 июня. Пьяный Ефремов на внедорожнике врезался в машину, водитель которой скончался.

Ефремов написал письмо сыну погибшего и попросил прощения. По его словам, он сам более 20 лет назад потерял отца и понимает, что это такое. Осужденный уточнил, что его жизнь никогда не станет прежней. По его словам, он, скорее всего, не сможет работать по профессии.

«Поменять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — признался актер.

#Желтые новости
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00