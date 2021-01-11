Ефремов рассказал о своих планах после тюрьмы

Ефремов написал письмо сыну погибшего и попросил прощения. По его словам, он сам более 20 лет назад потерял отца и понимает, что это такое. Осужденный уточнил, что его жизнь никогда не станет прежней. По его словам, он, скорее всего, не сможет работать по профессии.