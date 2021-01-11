На банкете в Ростове отравились 35 человек

Хозяин ресторана утверждает, что это было не пищевое отравление, а инфекционное, и качество пищи здесь ни при чем. Виновница же торжества уверена, что ее гостям стало плохо именно после того, как они попробовали еду в ресторане, и собирается обратиться в прокуратуру.