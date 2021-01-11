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На банкете в Ростове отравились 35 человек

11 января 2021, 11:14
Фото: Медиахолдинг1Mi
На юбилее в банкет-холле «Анжелика» в Ростове-на-Дону отравились сразу 35 приглашенных, сообщил 1rnd.ru.

Всего на празднике было 38 человек, 35-ти из них стало плохо на следующие сутки после юбилея, некоторым даже пришлось вызывать скорую помощь.

Хозяин ресторана утверждает, что это было не пищевое отравление, а инфекционное, и качество пищи здесь ни при чем. Виновница же торжества уверена, что ее гостям стало плохо именно после того, как они попробовали еду в ресторане, и собирается обратиться в прокуратуру.

Ранее для жителей Ростовской области составили рекомендации о том, как провести новогодние праздники без пищевых отравлений.

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