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Небольшой рост показала кредиторская задолженность в Ростовской области в конце года

11 января 2021, 12:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
С октября по ноябрь 2020 года общая сумма кредиторской задолженности в Ростовской области выросла на 0,4%, следует из информации Ростовстата.

Согласно данным статистики, в ноябре 2020 года общая сумма кредиторской задолженности в регионе достигла 745,7 миллиарда рублей, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 742,6 миллиарда рублей.

Из общей суммы 233,2 миллиарда рублей приходится на предприятия обрабатывающей промышленности, еще 180,5 миллиарда рублей — на компании из сферы ремонта автомобилей и мототехники. На сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство приходится 142,4 миллиарда рублей.

Ранее в министерстве труда и социального развития Ростовской области заявили, что информация о росте задолженности по зарплате в 15% не соответствует действительности.

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