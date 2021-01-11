Небольшой рост показала кредиторская задолженность в Ростовской области в конце года

Из общей суммы 233,2 миллиарда рублей приходится на предприятия обрабатывающей промышленности, еще 180,5 миллиарда рублей — на компании из сферы ремонта автомобилей и мототехники. На сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство приходится 142,4 миллиарда рублей.