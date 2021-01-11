Небольшой рост показала кредиторская задолженность в Ростовской области в конце года

Согласно данным статистики, в ноябре 2020 года общая сумма кредиторской задолженности в регионе достигла 745,7 миллиарда рублей, тогда как месяцем ранее этот показатель составлял 742,6 миллиарда рублей.
Из общей суммы 233,2 миллиарда рублей приходится на предприятия обрабатывающей промышленности, еще 180,5 миллиарда рублей — на компании из сферы ремонта автомобилей и мототехники. На сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство приходится 142,4 миллиарда рублей.
Ранее в министерстве труда и социального развития Ростовской области заявили, что информация о росте задолженности по зарплате в 15% не соответствует действительности.