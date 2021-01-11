О новых длинных выходных напомнили жителям Ростовской области

Posted 11 января 2021, 06:36
Published 11 января 2021, 06:36
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
Длинные выходные дни связаны с Днем защитника Отечества. В 2021 году 23 февраля приходится на вторник. Это означает, что отдыхать жители России и, в частности, Ростовской области, будут 21, 22 и 23 февраля.
Однако перед длинными выходными россиянам придется ударно потрудиться. Предпраздничная рабочая неделя будет шестидневной — с 15 по 20 февраля.
После праздника трудящимся придется поработать еще три дня, со среды по пятницу, 24, 25 и 26 февраля.