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Posted 11 января 2021, 06:36

Published 11 января 2021, 06:36

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

О новых длинных выходных напомнили жителям Ростовской области

О новых длинных выходных напомнили жителям Ростовской области

11 января 2021, 06:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В феврале жителей Ростовской области ожидают новые длинные выходные, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роструд.

Длинные выходные дни связаны с Днем защитника Отечества. В 2021 году 23 февраля приходится на вторник. Это означает, что отдыхать жители России и, в частности, Ростовской области, будут 21, 22 и 23 февраля.

Однако перед длинными выходными россиянам придется ударно потрудиться. Предпраздничная рабочая неделя будет шестидневной — с 15 по 20 февраля.

После праздника трудящимся придется поработать еще три дня, со среды по пятницу, 24, 25 и 26 февраля.

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