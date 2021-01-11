Схрон с двумя тысячами единиц оружия и патронов нашли в Ростове

Схрон обнаружили в подвале одной из жилых многоэтажек, сотрудники ФСБ изъяли по 28 гранат «Ф-1» и запалов «УЗРГМ-2», четыре гранаты «РГД-5» и по одной единице пистолетов «ТТ» с глушителем, ПМ с глушителем, ПМ, «Наган», пистолет-пулемет «Кедр», винтовки Мосина и Маузер, а также автомат Калашникова.
Кроме того, в схроне находилось 1080 патронов калибра 7,62 миллиметра, 598 патронов калибра девять миллиметров и 240 патронов калибра 7,92 миллиметра.
Более того, ростовчанин у себя дома хранил основные части и комплектующие оружия, а также оборудование для изготовления боеприпасов. Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по трем статьям.