Схрон с двумя тысячами единиц оружия и патронов нашли в Ростове

Схрон обнаружили в подвале одной из жилых многоэтажек, сотрудники ФСБ изъяли по 28 гранат «Ф-1» и запалов «УЗРГМ-2», четыре гранаты «РГД-5» и по одной единице пистолетов «ТТ» с глушителем, ПМ с глушителем, ПМ, «Наган», пистолет-пулемет «Кедр», винтовки Мосина и Маузер, а также автомат Калашникова.