Сильные морозы до минус 18 градусов и снегопады пообещали жителям Ростовской области

Posted 11 января 2021, 08:15
Published 11 января 2021, 08:15
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
Так, в первый рабочий день года, 11 января, жителям области пообещали пасмурную погоду с небольшими прояснениями. В Ростове-на-Дону температура поднимется максимум до +2 градусов, а в северных районах области температура опустится до -2 градусов. Первый рабочий день 2021 года ночью ожидается около -5 градусов без осадков.
Во вторник, 12 января, погода начнет меняться. Во второй половине дня в регионе ожидается дождь со снегом, температура в Ростове опустится до нуля, а по северу области до -2 градусов, ночью до -3.
Среда в Ростовской области будет дождливой. Температура в Ростове вырастет до +6 градусов, а по региону до +2. В ночные часы ожидается не ниже нуля.
В старый Новый год в регион придет резкое похолодание. Днем температура в Ростове не вырастет выше нуля, а ночью ожидается до -4 градусов, но без осадков. Снег пойдет в пятницу, 15 января, снегопад продолжится до конца недели. Мороз также будет усиливаться. Днем ожидается от -2 до -6 градусов, а уже в субботу от -4 до -9 градусов, в воскресенье станет еще холоднее — от -8 до -13 градусов. В ночные часы температура в северных районах может опуститься до -18 градусов.