Сильные морозы до минус 18 градусов и снегопады пообещали жителям Ростовской области

В старый Новый год в регион придет резкое похолодание. Днем температура в Ростове не вырастет выше нуля, а ночью ожидается до -4 градусов, но без осадков. Снег пойдет в пятницу, 15 января, снегопад продолжится до конца недели. Мороз также будет усиливаться. Днем ожидается от -2 до -6 градусов, а уже в субботу от -4 до -9 градусов, в воскресенье станет еще холоднее — от -8 до -13 градусов. В ночные часы температура в северных районах может опуститься до -18 градусов.