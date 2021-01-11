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Posted 11 января 2021, 08:15

Published 11 января 2021, 08:15

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Сильные морозы до минус 18 градусов и снегопады пообещали жителям Ростовской области

Сильные морозы до минус 18 градусов и снегопады пообещали жителям Ростовской области

11 января 2021, 08:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области синоптики прогнозируют резкое похолодание, дожди и снегопады, пишет donnews.ru.

Так, в первый рабочий день года, 11 января, жителям области пообещали пасмурную погоду с небольшими прояснениями. В Ростове-на-Дону температура поднимется максимум до +2 градусов, а в северных районах области температура опустится до -2 градусов. Первый рабочий день 2021 года ночью ожидается около -5 градусов без осадков.

Во вторник, 12 января, погода начнет меняться. Во второй половине дня в регионе ожидается дождь со снегом, температура в Ростове опустится до нуля, а по северу области до -2 градусов, ночью до -3.

Среда в Ростовской области будет дождливой. Температура в Ростове вырастет до +6 градусов, а по региону до +2. В ночные часы ожидается не ниже нуля.

В старый Новый год в регион придет резкое похолодание. Днем температура в Ростове не вырастет выше нуля, а ночью ожидается до -4 градусов, но без осадков. Снег пойдет в пятницу, 15 января, снегопад продолжится до конца недели. Мороз также будет усиливаться. Днем ожидается от -2 до -6 градусов, а уже в субботу от -4 до -9 градусов, в воскресенье станет еще холоднее — от -8 до -13 градусов. В ночные часы температура в северных районах может опуститься до -18 градусов.

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